مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة في آخر جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.79% إلى مستوى 13510 نقطة، مدفوعا بمبيعات أجنبية.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 61.2 مليون جنيه، و812.5 ألف جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 62.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي EGX30 انخفض بنسبة 0.5% إلى مستوى 13617 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، وسط ضغوط بيعية عربية وأجنبية.