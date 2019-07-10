معدل التضخم السنوي يهوي لأدنى مستوى في 3 سنوات خلال يونيو

القاهرة- مصراوي:

هوى معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي، حيث سجل 8.9% مقابل 13.2% في مايو الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الأربعاء.

ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 9.4% في يونيو مقابل 14.1% خلال مايو، مسجلا أقل مستوى منذ مارس 2016، والذي كان 9%.

وسجل معدل التضخم الشهري لشهر يونيو معدلًا سالبًا قدر 1% مقابل ارتفاع قدره 1% خلال شهر مايو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز.

ويعني تسجيل التضخم لمعدل سالب أن متوسط الأسعار في يونيو تراجع عن مايو، وجاء ذلك بشكل أساسي بسبب انخفاض في أسعار بعض السلع الغذائية من بينها الخضروات واللحوم والدواجن والألبان والبيض.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

ولكن التضخم السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو 2018، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو الماضي مع رفع أسعار الوقود.

وتراجع معدل التضخم السنوي مرة أخرى على مدار شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ثم ارتفع مجددًا في شهري يناير وفبراير، وانخفض مجددا في شهري مارس وأبريل، قبل أن يعود للارتفاع في مايو الماضي.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.