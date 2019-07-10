  • عاجل:تصل لـ43 و90%.. "الأرصاد" تكشف عن ارتفاع جديد في الحرارة والرطوبة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    معدل التضخم السنوي يهوي لأدنى مستوى في 3 سنوات خلال يونيو

    08:50 ص الأربعاء 10 يوليو 2019
    معدل التضخم السنوي يهوي لأدنى مستوى في 3 سنوات خلال يونيو

    معدل التضخم السنوي يهوي خلال يونيو

    القاهرة- مصراوي:

    هوى معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي، حيث سجل 8.9% مقابل 13.2% في مايو الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الأربعاء.

    ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 9.4% في يونيو مقابل 14.1% خلال مايو، مسجلا أقل مستوى منذ مارس 2016، والذي كان 9%.

    وسجل معدل التضخم الشهري لشهر يونيو معدلًا سالبًا قدر 1% مقابل ارتفاع قدره 1% خلال شهر مايو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز.

    ويعني تسجيل التضخم لمعدل سالب أن متوسط الأسعار في يونيو تراجع عن مايو، وجاء ذلك بشكل أساسي بسبب انخفاض في أسعار بعض السلع الغذائية من بينها الخضروات واللحوم والدواجن والألبان والبيض.

    وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

    ولكن التضخم السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو 2018، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو الماضي مع رفع أسعار الوقود.

    وتراجع معدل التضخم السنوي مرة أخرى على مدار شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ثم ارتفع مجددًا في شهري يناير وفبراير، وانخفض مجددا في شهري مارس وأبريل، قبل أن يعود للارتفاع في مايو الماضي.

    ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

    معدل التضخم الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أسعار السلع الخضروات الدواجن

    الخبر التالى:

    أسعار الخضروات تقود التضخم الشهري للتراجع لأدنى مستوى في 6 أشهر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان