البنوك تعود للعمل بمواعيدها الطبيعية غدًا عقب إجازة عيد الفطر

كتبت- منال المصري:

تعاود البنوك فتح أبوابها غدًا الأحد أمام العملاء، بعد إجازة عيد الفطر المبارك والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا، بتعطيل العمل في البنوك من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس لتعاود البنوك عملها يوم الأحد 8 يونيو بعد إجازة الأسبوعية الاعتيادية.

وتستأنف البنوك مواعيد عملها الرسمية الطبيعية من الساعة 8.30 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا يوميًا، مقارنة بمواعيد شهر رمضان من الساعة 9.30 صباحًا وحتى 1.30 ظهرًا.

كما تعود البورصة غدًا للعمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك والتي بدأت من يوم الثلاثاء الماضي.

وستبدأ البورصة التداولات في 10 صباحًا وتغلق في 2.30 ظهرًا بدلًا من 1.30 ظهرًا خلال شهر رمضان.