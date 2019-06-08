  • عاجل:تغطية خاصة| اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان عيد الفطر رئيس الكاف هشام عشماوي هجوم العريش امتحان أولى ثانوي

    البنوك تعود للعمل بمواعيدها الطبيعية غدًا عقب إجازة عيد الفطر

    12:12 م السبت 08 يونيو 2019
    البنوك تعود للعمل بمواعيدها الطبيعية غدًا عقب إجازة عيد الفطر

    تعاملات داخل أحد البنوك

    كتبت- منال المصري:

    تعاود البنوك فتح أبوابها غدًا الأحد أمام العملاء، بعد إجازة عيد الفطر المبارك والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي.

    وكان البنك المركزي أصدر قرارًا، بتعطيل العمل في البنوك من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس لتعاود البنوك عملها يوم الأحد 8 يونيو بعد إجازة الأسبوعية الاعتيادية.

    وتستأنف البنوك مواعيد عملها الرسمية الطبيعية من الساعة 8.30 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا يوميًا، مقارنة بمواعيد شهر رمضان من الساعة 9.30 صباحًا وحتى 1.30 ظهرًا.

    كما تعود البورصة غدًا للعمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك والتي بدأت من يوم الثلاثاء الماضي.

    وستبدأ البورصة التداولات في 10 صباحًا وتغلق في 2.30 ظهرًا بدلًا من 1.30 ظهرًا خلال شهر رمضان.

    تعاملات داخل أحد البنوك البنوك عيد الفطر البنك المركزي البورصة

    الخبر التالى:

    قطاع الأعمال تبحث مع المجالس التصديرية تسيير جسر صادرات مع أفريقيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان