المصرية للاتصالات: قادرون على قيادة صناعة مراكز البيانات في أفريقيا

كتب- محمد علاء الدين:

قال محمد سامح، رئيس قطاع الشركات بالشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تتوسع في مركزين كبيرين للبيانات خلال الأثني عشر شهرًا المقبلين.

ويرى سامح أن المصرية للاتصالات مؤهلة لقيادة صناعة مراكز البيانات في مصر وأفريقيا والمنطقة خاصة بعد الاتفاقيات التي وقعتها المصرية للاتصالات مع عدد من الشركات العالمية مثل نوكيا ومايكروسوفت وهواوي وبالو التو.

من جانبه قال ناجي أنيس، رئيس قطاع التخطيط والاستراتيجيات بشركة فايبر مصر، إن مصر تعد الدولة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد كوابل الإنترنت البحرية التي تمر بها والتي يصل عددها إلى 18 كابل بحري بالإضافة إلى 7 كوابل بحرية جديدة سيدخلون الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف خلال الجلسة الأولى للمؤتمر السنوي الثالث لمراكز البياناتThe future of Data Centers (FDC) والتي جاءت تحت عنوان "التحول الرقمي في عصر مراكز البيانات"، أن مصر تمتلك فرصًا ومزايا استثمارية في ظل اهتمام الحكومة بدعم مسيرة التحول الرقمي.

أوضح أن من ضمن المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مصادر الطاقة والكهرباء وخدمات الفايبر والبنية التحتية علاوة على الموقع الجغرافي المتميز.

وخلال الجلسة انتقد أنيس عدم وجود مصر على الخريطة العالمية لمراكز البيانات رغم المزايا والفرص الموجودة بها وأن سوق مراكز البيانات تتحكم فيها 5 شركات عالمية كبرى، مطالبا بضرورة التواصل وفتح قنوات للاتصال مع هذه الشركات سواء من الحكومة أو الشركات أو القطاع الخاص للعمل معها والترويج لمصر في هذه الصناعة الواعدة.

واتفق معه في الرأي وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات مؤكدا أن الغرفة تحاول تذليل العقبات أمام الشركات الأعضاء فيها وتوفير الفرص التدريبية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ايتيدا"، خاصة وأن هناك مستقبلًا كبيرًا لصناعة مراكز البيانات في ظل الدعم الحكومي واتجاه الحكومة نحو مشروعات التحول الرقمي.

وشدد زياد عبد التواب، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء على الدور الذي تلعبه صناعة المعلومات وما يترتب عليها من اتخاذ القرار المناسب بعد جمع البيانات والمعلومات وتحليلها، مؤكدا أن مصر تأتي في المرتبة 24 على مستوى العالم في حجم السوق بينما تتربع الصين في المركز الأول وهو ما يمثل فرصة عظيمة أمام الشركات المصرية لدفع مسيرة التنمية والاستثمار نحو مراكز البيانات.