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    أسعار الدولار ترتفع في بنكي الإسكندرية وقناة السويس مع بداية التعاملات

    11:04 ص الأحد 16 يونيو 2019
    أسعار الدولار ترتفع في بنكي الإسكندرية وقناة السويس مع بداية التعاملات

    الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس مع بداية تعاملات الأحد مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، فيما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

    وارتفع سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية إلى 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع.

    كما زاد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

    بينما استقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة عند 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك التجاري الدولي عند 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان عند 16.68 جنيه للشراء، و16.78 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

    الدولار بنك الإسكندرية بنك قناة السويس الجنيه

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