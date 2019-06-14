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    تراجع البلطي والسويسي.. أسعار السمك الجملة في أسبوع

    11:52 ص الجمعة 14 يونيو 2019
    تراجع البلطي والسويسي.. أسعار السمك الجملة في أسبوع

    سمك - ارشيفية

    القاهرة – مصراوي:

    تراجع سعر كيلو السمك البلطي والمكرونة السويسي خلال تعاملات الأسبوع الماضي بسوق العبور، فيما استقر سعر سمك البوري والكابوريا عند نفس مستوى أسعار الجمعة الماضي.

    وتراجع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، 4 جنيهات مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 35 و37 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    وارتفع سعر كيلو الفليه البلطي 5 جنيهات ليتراوح بين 35 و90 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو السمك البوري جينها، ليتراوح اليوم بين 40 و46 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بنحو 9 جنيهات ليتراوح بين 50 و66 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

    واستقر سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و140 جنيها، واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و180 جنيه.

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