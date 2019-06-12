7.8 % تراجعا في عجز الميزان التجاري لمصر خلال الربع الأول من 2019

كتب- مصطفى عيد:



أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر تراجعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.



ووفقا لبيانات جهاز الإحصاء، سجلت قيمة العجز في الميزان التجاري في أول 3 أشهر من عام 2019 نحو 10.57 مليار دولار مقابل 11.46 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وسجلت قيمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 7.39 مليار دولار مقابل 7.54 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة تراجع 2%.



ووصلت قيمة الواردات المصرية خلال الربع الأول من عام 2019 إلى 17.96 مليار دولار مقابل 19 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع 5.5%.



وكانت قيمة العجز في الميزان التجاري وصلت إلى 4.15 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي مقابل 3.77 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة ارتفاع 10.1%، وفقا لبيان من جهاز الإحصاء اليوم الأربعاء.



وسجلت قيمة الصادرات المصرية خلال شهر مارس الماضي 2.58 مليار دولار بنسبة تراجع 3.9% عن نفس الشهر من العام الماضي، وارتفعت قيمة الواردات المصرية خلال مارس إلى 6.73 مليار دولار بنسبة زيادة 4.3%.