النفط يرتفع بفضل صعود الأسواق المالية وتوقعات بتمديد تخفيضات الإنتاج

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مقتدية بصعود الأسواق المالية ومتلقية الدعم من توقعات بأن أوبك وحلفائها سيُبقون على قيود الإمدادات، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 62.71 دولار للبرميل مرتفعة 42 سنتا أو 0.7% مقارنة مع سعر إغلاق، أمس الاثنين.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.85 دولار للبرميل مرتفعة 59 سنتا أو 1.1% مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وانخفضت الأسعار نحو 1% في الجلسة السابقة وتراجعت العقود الآجلة للخام بنحو 20% من ذرى 2019 التي سجلتها في أواخر أبريل الماضي، منخفضة بفعل تراجع اقتصادي واسع النطاق بدأ في التأثير على استهلاك النفط.

ويقول متعاملون، إن العقود الآجلة للخام ارتفعت، اليوم الثلاثاء، بفعل صعود الأسواق المالية بصفة عامة وبعد أن خففت بكين قواعد تمويل لوقف تراجع الاقتصاد، وفقا للوكالة.

وعلى جانب الإنتاج، قالت روسيا، أمس الاثنين إنها قد تؤيد تمديد تخفيضات الإمدادات السارية منذ يناير الماضي، محذرة من أن أسعار النفط قد تهبط إلى 30 دولارا للبرميل إذا ضخ المنتجون نفطا أكثر من اللازم.

وتكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وبعض المنتجين المستقلين بما في ذلك روسيا، المجموعة المعروفة باسم "أوبك"، الإمدادات منذ بداية العام لدعم الأسعار.

ومن المقرر أن تجتمع "أوبك" في أواخر يونيو الجاري أو أوائل يوليو القادم لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لبقية العام.