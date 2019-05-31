تراجع البوري وزيادة البلطي.. أسعار السمك الجملة في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر سمك البوري وارتفع سعر السمك البلطي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما استقر سعر الجمبري والكابوريا اليوم الجمعة عند نفس مستوى الجمعة الماضي.

وارتفع سجل سعر كيلو السمك البلطي الجملة، جنيها، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 40 و65 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري 4 جينهات، ليتراوح اليوم بين 40 و45 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و 64 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

كما تراوح سعر كيلو الجمبري اليوم الجمعة بين 275 و325 جنيها وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 جنيهًا و190 جنيه.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.