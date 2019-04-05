الذهب ينخفض عالميًا نحو أدنى مستوى في 10 أسابيع

القاهرة – وكالات:

انخفض سعر الذهب، عالميًا، اليوم الجمعة، لكنه يُتداول فوق أدنى مستوى في عشرة أسابيع والذي لامسه في الجلسة السابقة، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار مقابل الين بفعل مؤشرات على إحراز تقدم في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وبيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة.

وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز، يترقب المستثمرون حاليا بيانات الوظائف الأمريكية بحثا عن المزيد من الدلائل بشأن قوة الاقتصاد.

وبحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1288.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 25 يناير عند 1280.59 دولار في الجلسة السابقة. وتراجع المعدن الأصفر نحو 0.2% منذ بداية الأسبوع الجاري.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب نحو 0.1% إلى 1293.70 دولار للأوقية.

وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز ومقرها سنغافورة ”تتوقع السوق بعض الايجابية في بيانات (الوظائف) اليوم، لذا إذا تحركت في اتجاه مضاد للتوقعات قد تكون هناك بعض التقلبات الحادة في سعر الذهب“.

وتجاوز الذهب أمس، متوسطه المتحرك في مئة يوم البالغ نحو 1282 دولارا للأوقية للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني على الأقل، مدفوعا في الأساس ببيانات قوية في الولايات المتحدة وتحسن الإقبال على المخاطرة.

وعززت أسواق الأسهم الآسيوية مكاسبها الأسبوعية مع صدور الكثير من عناوين الأنباء الخاصة بالمحادثات بين الولايات المتحدة والصين لكن دون التوصل إلى نتائج.