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    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

    04:48 م الثلاثاء 30 أبريل 2019
    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتبت- دينا خالد:

    استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والإسكندرية عند 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

    وبقى سعر الدولار ثابتا في البنك التجاري الدولي عند 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك قناة السويس عند 17.11 جنيه للشراء و14.21 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك التعمير والإسكان، والبركة، وكريدي أجريكول عند 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.15 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار الجنيه المصري بنك مصر البنك الاهلي

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