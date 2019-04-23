البنك المركزي يوقع مذكرة لتدريب كوادر بنوك أفريقية على منصة إلكترونية

كتب- مصطفى عيد:

قال البنك المركزي، إنه وقع اليوم الثلاثاء مذكرة تعاون ثلاثية مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والمعهد المصرفي المصري، وذلك لتدريب الكوادر الفنية بالبنوك المركزية والتجارية الأفريقية، وكذلك البنوك العاملة بمصر على استخدام المنصة الإلكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات الأفريقية "MANSA".

ووقع مذكرة التعاون كل من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، وعمرو كامل نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وعبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري.

وذكر البنك المركزي أن الكوادر الفنية التي تشملها المذكرة ستتلقى التدريب اللازم في المعهد المصرفي ـ الذراع التدريبي للبنك ـ بما يعمل على تطوير أدائهم وصقل مهاراتهم الفنية لتحقيق الاستفادة المثلى من المنصة الإلكترونية وما يتبعها من زيادة فرص التعاون المشترك بين المؤسسات الأفريقية، وترسيخ الثقة في مصداقية البنوك التي يتم تدريب كوادرها.

وأشار إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز كافة أوجه التعاون مع الدول الأفريقية خاصة في المجال الاقتصادي، واستمراراً للدور الرائد للبنك المركزي في دعم وتنشيط التجارة الأفريقية البينية، بحسب البيان.

وقال جمال نجم، إن المذكرة الموقعة تتوافق مع توجه الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الأشقاء في كافة الدول الأفريقية، خاصة مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، ورئاسة البنك المركزي المصري لجمعية البنوك المركزية الأفريقية.

وأضاف أن تدريب الكوادر الفنية الأفريقية في مقر المعهد المصرفي المصري سيساعد على دعم الريادة المصرية في قارة أفريقيا، كما ينعكس بالإيجاب على تيسير التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية.



وذكرت نجلاء نزهي مستشارة محافظ البنك المركزي للشئون الأفريقية، أن"المنصة الإلكترونية MANSA هي الخدمة الأولى من نوعها في العالم التي تقوم بإتاحة البيانات الخاصة بالبنوك والمؤسسات غير المالية والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة الدول الأفريقية".

وأشارت إلى أن إتاحة البيانات عبر هذه المنصة يساعد على خفض مخاطر وتكلفة الائتمان، ويدعم الثقة في منظومة البنوك الأفريقية وبالتالي زيادة حجم التجارة الأفريقية البينية.

وبحسب البيان، تتميز المنصة بدقة المعلومات، بالإضافة إلى عرضها بشكل معياري يتيح المقارنة، وكذلك تحديثها بشكل دوري وإتاحتها لجميع المشتركين حول العالم مما سيسهم بدوره في التعريف بالأنشطة التجارية بالقارة، وخفض المخاطر التجارية، وزيادة الشفافية.