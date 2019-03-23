مسؤول: 6.4 مليار جنيه قروض البنك الأهلي بمباردة التمويل العقاري

كتبت - منال المصري:

قال علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إن إجمالي محفظة قطاع التمويل العقاري بالبنك بلغت 6.7 مليار جنيه بينها 6.4 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري حتى منتصف الشهر الجاري.

وأضاف أن عدد المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري حتى منتصف الشهر الجاري تجاوز 63 ألف عميل لمحدودي ومتوسطي الدخل، وأن فئة محدودي الدخل استحوذت على 96% من إجمالي القروض الممنوحة بالمبادرة .

وأشار إلى أن البنك يستهدف زيادة محفظة التمويل العقاري إلى 7 مليارات جنيه في نهاية يونيو المقبل في إطار مبادرة التمويل العقاري .

وأكد فاروق، أن البنك يخطط للتوسع في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي الدخل، ضمن أولويات البنك الأهلي خلال الفترة القادمة في إطار مبادرة البنك المركزي لمحدودي الدخل.

وقال فاروق إن البنك الأهلي يحتل المركز الأول في القروض المقدمة من القطاع المصرفي للمبادرة التى أطلقها البنك المركزي للتمويل العقاري في عام 2014.