اتفاق لإحياء اللجنة المشتركة بين مصر والأرجنتين للتعاون الاقتصادي

كتب- مصطفى عيد:

اتفقت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع خوان بابلو تريبولدي، رئيس وكالة تشجيع الاستثمار والتجارة بالأرجنتين، على إحياء اللجنة المشتركة بين مصر والأرجنتين للتعاون الاقتصادي والتجاري والزراعي، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

والتقت الوزيرة رئيس الوكالة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين دول الجنوب والمنعقد في العاصمة الارجنتينية "بوينس ايرس، لبحث زيادة الاستثمارات الأرجنتينية فى مصر، وتشجيع رجال الاعمال فى البلدين للقيام بمشروعات مشتركة.

وأكدت الوزيرة، أن مصر تعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة القادمة من دول أمريكا الجنوبية، في ظل التوسع في المناطق الحرة واتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع الميرسكور.

وأشارت الوزيرة إلى أن السوق المصري يوفر فرصا استثمارية كبرى، وتطوير للبنية الأساسية، في ظل ما يجرى تنفيذه في مصر من مشروعات قومية كبرى، بحسب البيان.

واستعرضت الوزيرة، تجربة مصر في إنشاء مركز خدمات المستثمرين، والإجراءات التي يتضمنها المركز للتيسير على المستثمرين، كما استمعت إلى تجربة الأرجنتين في تسهيل الإجراءات على المستثمرين.

كما التقت الوزيرة بعدد من كبريات الشركات الأرجنتنية في مجالات الزراعة والتموين والصناعة، التي أكدت أن الوقت الحالي مناسبا للشركات للاستثمار فى مصر.

وذكر ممثل شركة "بى ال اى"، أن شركته تعمل في مجال صناعة الآلات الزراعية فى عدد من الدول مثل أستراليا والبرازيل والمكسيك وعدد من الدول الاوروبية، ولديها رغبة في الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ممثل شركة " RIZOBACTER" أن شركته تعمل في مجال البحوث وتطوير المنتجات الميكروبيولوجية في الأنشطة الزراعية في أكثر من 30 دولة، وستعمل على الاستثمار فى مصر بعد الإصلاحات التشريعية الأخيرة والتي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، ولأنها يمكن أن تصبح مركزا اقليميا للشركة فى المنطقة.

وأشار ممثل شركة "IPESA" أن شركته تعمل في صناعة منتجات البولي إيثيلين، معربا عن تطلعه للاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وذكر ممثل شركة "TECHINT" أن شركته لديها خبرة حوالي 70 عاما فى صناعة الصلب، وأنجزت 3500 مشروع في أكثر من 45 دولة حول العالم، ووصل حجم مبيعاتها إلى نحو 18.5 مليار دولار، وتضم مجموعة شركات في مجالات صناعة الصلب وتقديم خدمات متكاملة فى البنية الاساسية والمعادن والتعدين وحتى مبادرات الرعاية الصحية والتعليم، مشيرا إلى أن الشركة عملت في مصر في بناء عدد من محطات الكهرباء.

ودعت الوزيرة، رجال الأعمال والمستثمرين في الأرجنتين، إلى زيارة مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في المجالات التي تتميز فيها الأرجنتين مثل الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة المتجددة.