مصر الجديدة للإسكان: 80 مليار جنيه قيمة محفظة الأراضي غير المستغلة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها تمتلك محفظة أراضي غير مستغلة بحوالي 80 مليار جنيه، مقدرة طبقًا لأسعار السوق المماثلة بالمناطق التالية.

وأوضحت الشركة، أن لديها قطعة أرض في مدينة هيلوبوليس الجديدة بمساحة 5407.76 فدان تقريبا (حوالي 22.71 مليون متر مربع ) وتم التعاقد مع شركة السادس من أكتوبر سوديك، في حدود 655 فدان، وتم وضع خطة استراتيجية في أحسن شكل لاستثمار 2048.88 فدان والباقي 2703.88 فدان لا تزال غير مستغلة إطلاقًا.

وأضافت الشركة في بيانها، أنها تمتلك أرضًا بالقاهرة الجديدة (مشروع هليوبارك) بمساحة 1695 فدان، بالإضافة إلى ضاحية مصر الجديدة تم استغلالها بالكامل باستثناء بعض المتخللات البسيطة سيتم طرحها قريبا منها 1980 متر مربع.

وارتفع سعر سهم الشركة خلال تعاملات اليوم، بنحو 8.11% مقارنة بالأمس، ليتداول اليوم عند 21.59 جنيه واليوم عند 23.34 جنيه.

وتأسست الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، عام 1906، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبلس الجديدة وهليوبارك.

وتبلغ نسبة الأسهم المتداولة حاليًا في البورصة 27.75%، بينما تبلغ نسبة الملكية خارج البورصة 72.25% تمتلكها الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وفقًا لأحدث بيان لهيكل المساهمين المرسل للبورصة.

ومن المقرر أن تطرح الحكومة نحو 40% من أسهم الشركة كحصة إضافية للتداول في البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي بدأ تنفيذه الشهر الجاري.