وزيرا الاستثمار والمالية يبحثان زيارة وفد من الصندوق التعاون الكوري لمصر

كتب- مصطفى عيد:

بحثا وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، مع نامكى هونج، نائب رئيس الوزراء الكوري، ووزير الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء، في العاصمة الكورية "سول"، زيادة التعاون مع صندوق التعاون التنموي الاقتصادي الكوري، وزيارة وفد من الصندوق لمصر لمناقشة المشروعات المستقبلية.

وأعرب نائب رئيس وزراء كوريا الجنوبية عن رغبة وحرص الجانب الكوري على توثيق العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات بين البلدين خاصة فيما يتعلق ببرنامج تبادل المعرفة والخبرات.

وقال إن زيارة الوفد المصري لكوريا تأتي في إطار التعاون وتنمية العلاقات، مع الجانب الكوري وزيادة الاستثمارات الكورية، وتنمية الصناعات الهامة، ونقل الخبرات التكنولوجية لكوريا إلى الجانب المصري وذلك في ضوء المؤشرات الإيجابية الأخيرة الناتجة عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي حظى بدعم كامل من القيادة السياسية.

ورحب نائب رئيس الوزراء الكوري بارتفاع معدلات النمو وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أهمية مصر كدولة أفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية، إلى جانب دعمها للمستثمرين الكوريين في تهيئة المناخ المناسب لهم في مصر، والتوسع في الاستثمار بمجال صناعة السيارات.

وأضاف أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام ستسهم في جذب استثمارات العديد من الدول للاستثمار في القارة الأفريقية.

وأعربت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن حرص مصر على تشجيع الشركات الكورية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد محمد معيط وزير المالية، أن مصر وضعت العديد من الآليات لتيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية، ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم المستثمرين ومنهم المستثمرين الكوريين.

كما التقى وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، مع سونج هو، رئيس لجنة الاستراتيجية والمالية بالجمعية الوطنية الكورية، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك، وأحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، ومعدلات النمو والتطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها مصر.

بحث الجانبان أيضا تبادل وجهات النظر والخبرات لتنمية مجالات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وفقا للبيان.