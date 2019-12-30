أسعار الذهب العالمية تصعد لأعلى مستوى في أكثر من شهرين

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لأكثر من شهرين، اليوم الاثنين، وسط تعاملات ضعيفة في نهاية العام في حين هبط الدولار الأمريكي، بينما دفعت الضربات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط المستثمرين للاتجاه إلى المعدن الذي يُعد ملاذا آمن، بحسب وكالة رويترز.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1513.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش.

وسجل الذهب أعلى مستوى منذ 25 أكتوبر الماضي عند 1515.80 دولار. وفي المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، هبط المعدن الأصفر 0.1% إلى 1516.60 دولار.

ونفذ الجيش الامريكي ضربات جوية ناجحة في العراق وسوريا استهدفت جماعة مدعومة من إيران ما أدى لضبابية في الأسواق وتوترات جيوسياسية، أمس الأحد، وفقا للوكالة.

ويُعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.

كما دعم الذهب انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة ما يجعل المعدن الأصفر أرخص لحائزي العملات الأخرى.