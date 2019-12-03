البنك المركزي: الاحتياطي يرتفع إلى 45.35 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال نوفمبر الماضي بقيمة 107 ملايين دولار مقارنة بنهاية أكتوبر.

وقال المركزي على موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي وصل إلى 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقابل 45.247 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.