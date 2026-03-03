إعلان

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

11:17 ص 03/03/2026

أسعار البيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-3-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 143.82 جنيه، بتراجع 2.24 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 150.23 جنيه، بتراجع 2.39 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض كرتونة البيض البيض البلدي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم
شئون عربية و دولية

سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم
وزير المالية: تبكير صرف مرتبات مارس منتصف الشهر بمناسبة عيد الفطر
اقتصاد

وزير المالية: تبكير صرف مرتبات مارس منتصف الشهر بمناسبة عيد الفطر
هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح
جنة الصائم

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح
يارا السكري بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟
رمضان ستايل

يارا السكري بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟
"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا
رياضة محلية

"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان