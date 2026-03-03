انخفضت أسعار الأرز، والزيت، واللحوم، والجبن الرومي، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الجبن الأبيض، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.82 جنيه، بتراجع 21 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.13 جنيه، بتراجع 97 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.08 جنيه، بتراجع 38 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 90.39 جنيه، بتراجع 1.14 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.31 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.36 جنيه، بتراجع 53 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 65.54 جنيه، بتراجع 1.7 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.64 جنيه، بتراجع 5 قروش.

لتر زيت الذرة: 107.63 جنيه، بتراجع 1.86 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 401.06 جنيه، بتراجع 5.81 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 114.52 جنيه، بتراجع 61 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 26.94 جنيه، بتراجع 89 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.36 جنيه، بتراجع 29 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 136.41 جنيه، بزيادة 8.18 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 278.15 جنيه، بتراجع 7.09 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.48 جنيه، بتراجع 2.26 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 101.54 جنيه، بتراجع 2.92 جنيه.

أقرا ايضا:

65 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة ببداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء