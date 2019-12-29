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تراجع الجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور الأحد 29-12-2019

11:21 ص الأحد 29 ديسمبر 2019
تراجع الجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور الأحد 29-12-2019

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 جنيها و24.5 جنيه، كما استقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 42 و50 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و66 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و160 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي الجمبري

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