البريد يوقع اتفاقية مع "دي إتش إل" لتسهيل التجارة الإلكترونية في أفريقيا

كتب- علاء حجاج :

وقعت شركة "دي إتش إل إكسبرس" للخدمات اللوجستية السريعة، اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة القومية للبريد المصري، للتعاون في تسهيل خدمات التجارة الإلكترونية في أفريقيا.

وبحسب بيان من الشركة اليوم الاثنين، تهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات جديدة ومبتكرة لتنشيط حركة الشحن السريع من وإلى القارة الأفريقية، والتركيز على وضع مصر كمحور رئيسي للتنمية.

ووقع الاتفاقية عصام الصغير رئيس هيئة البريد، وأحمد الفنجري المدير العام ﻟشركة "دي إتش إل إكسبرس" في مصر، وذلك على هامش منتدى بريد أفريقيا، بحضور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت الشركة إن الاتفاقية تأتي في إطار تنسيق صياغة استراتيجية التجارة الإلكترونية للبريد المصري، ليكون بمثابة مركز الشركة الإقليمي للتجارة الإلكترونية لأفريقيا، وكذلك لدعم الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة في مصر.

ومن المقرر أن يتعاون الطرفان في مجال النقل والإمداد وتكامل سلسلة التوريد للشحن والنقل السريع لطرود التجارة الإلكترونية الموجهة من وإلى أفريقيا.

وتنص الاتفاقية على توفير خدمات الشحن وإعادة التصدير في مركز البريد للتجميع بميناء القاهرة الدولي، كما ستدعم الشركة بريد مصر لتطوير العمليات المطلوبة بخبرتها العالمية في مجال التجارة الإلكترونية، لاستخدام مركز البريد في مصر كمركز توزيع لأفريقيا، وفقا للشركة.

وسيقوم البريد بتأمين البنية التحتية اللازمة لهذا النشاط، بحيث تتوافق مع الاشتراطات والمقاييس العالمية، كما هو الحال في البلدان الأخرى التي تعمل بها الشركة.

ومن المتوقع أن تتيح هذه الاتفاقية للدول الأفريقية تسهيل عمليات التجارة الإلكترونية عبر القارة، بحسب البيان.

كما تنص اتفاقية التعاون على الاستغلال الأمثل لفروع البريد المنتشرة في جميع أرجاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 4000 فرع، كمراكز لاستلام الشحنات الواردة، ونموذج تيسير وتسهيل لعملاء الشركة.

وقال نور سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "دي إتش إل" في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، إن هذه الاتفاقية تعزز شبكة الشركة في السوق المصري.

وأضاف أن هذه الاتفاقية حجر الأساس لتسهيل التجارة الإلكترونية في القارة الأفريقية، فضلاً عن وضع مصر كمركز بارز في المنطقة على خريطة القطاع اللوجستي.