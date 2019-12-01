"أوراسكوم للاستثمار" تتحول إلى الخسارة خلال أول 9 أشهر من 2019

كتب- مصطفى عيد:

كشفت نتائج أعمال شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن تحولها من الربحية إلى الخسارة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الحالي.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة، التي أرسلتها للبورصة اليوم الاحد، سجلت أوراسكوم للاستثمار صافي خسارة (بعد إضافة العمليات غير المستمرة) خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بقيمة 92.4 مليون جنيه مقابل صافي ربح نحو 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018.

ويأتي ذلك رغم تحقيق الشركة صافي ربح بقيمة 61.2 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2019، ولكنه كان متراجعا بنسبة 94.9% مقارنة بصافي الربح خلال نفس الفترة من العام الماضي حينما سجل نحو 1.2 مليار جنيه.

وحققت الشركة إيرادات تشغيل بنحو 1.1 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل نحو 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة تراجع 8.2%.