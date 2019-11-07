البترول: بدء إنتاج الغاز من بئر "سليفا" بامتياز غرب الدلتا العميق

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الخميس، إن البئر "سيلفا" بالمرحلة ٩ب بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، بدأت إنتاج الغاز الطبيعي بمعدل إنتاج يتراوح بين 60 و80 مليون قدم مكعب غاز يوميا في أوائل شهر نوفمبر الجاري بعد تقييم البئر.

وأضافت الوزارة أن هذه البئر تعد الثالثة التي يتم وضعها على الإنتاج في غضون شهر بعد البئرين "صفاير شرق"، و"شرق سوان"، اللتين تم وضعهما على الإنتاج في شهر أكتوبر الماضي، بمعدل إنتاج يصل إلى 170 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وذلك في إطار برنامج عمل وزارة البترول للإسراع بوضع الآبار الجديدة على الإنتاج.

وبحسب البيان، ذكر تقرير تلقاه طارق الملا وزير البترول، أن شركة البرلس للغاز، القائمة بالعمليات في المشروع نيابة عن هيئة البترول وشركة شل العالمية، انتهت من أعمال ربط البئر الجديدة على الإنتاج، ليصل إجمالي إنتاج الآبار الثلاثة إلى نحو 240 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي.

وأضاف التقرير أن من المخطط أن يشهد شهر مارس المقبل وضع الآبار الثلاثة الأخيرة بمشروع المرحلة 9ب على الإنتاج بمعدل 170 مليون قدم مكعب يوميًا، طبقا والجدول الزمني للأعمال بما يسهم في رفع معدلات إنتاج المشروع من الغاز الطبيعي، والذي تبلغ استثماراته الكلية أكثر من 600 مليون دولار.

ويعد مشروع بالمرحلة ٩ب بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، أحد أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليا في المياه العميقة بالبحر المتوسط، لدعم معدلات الإنتاج الحالية من الغاز الطبيعي، بحسب البيان.