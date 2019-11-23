أفريكسيم بنك يقرر تأجيل طرح حصة من أسهمه بالبورصة

كتبت منال المصري ومصطفى عيد:

قال عمرو كمال نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" إن البنك قرر إرجاء خطة طرح جزء من رأسمال البنك في البورصة بسبب تراجع أسواق المال العالمية.

وأضاف في تصريحات لمصراوي إلى أن البنك أخذ خطوات لتقييد عملية الطرح في بورصة لندن ولكن تم الإرجاء حتى تعافي أسواق المال العالمية لضمان تغطية الاكتتاب بقيمة مرتفعة ولم يتم تحديد ميعاد محدد جديد للطرح.

وكان بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي التصدير والاستيراد "افريكسيم بنك" في تصريحات سابقة لمصراوي في يونيو الماضي إن البنك يعتزم طرح جزء من رأسمال البنك في البورصة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الهدف من الطرح في البورصة رفع رأس مال البنك وزيادة حجم أعماله، وأن البنك يدرس حاليا نسبة الطرح بالبورصة وكذلك خيارات الطرح في بورصة لندن أو أسواق أخرى.

و"أفريكسيم بنك" هو مؤسسة مالية متعددة الأطراف الأفريقية يهدف لتمويل وتشجيع التجارة داخل وخارج أفريقيا، وتأسس البنك في أكتوبر 1993 من قبل الحكومات الأفريقية، والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الأفارقة، والمستثمرين غير الأفارقة.