بنك عوده يستهدف إطلاق 13 فرعًا جديدًا خلال العام المقبل

كتبت-منال المصري:

قال محمد بدير العضو المنتدب لبنك عودة- مصر، إن البنك يعتزم إطلاق 13 فرعًا جديدًا خلال العام المقبل بعد موافقة البنك المركزي.

وأشار في تصريحات خاصة لمصراوي أن البنك تقدم بطلب للبنك المركزي للحصول علي رخصة لفتح 13 فرعا بهدف تحقيق الانتشار الجغرافي على مستوى مصر.

وأوضح أن البنك أطلق 10 أفرع جديدة خلال العام الجاري ليصل عدد الفروع حاليا إلى 54 فرعا حاليا، ومن المخطط أن ترتفع عدد الفروع إلى 67 فرعا العام المقبل بعد حصولهم على موافقة المركزي.

ويقدم البنك العديد من المنتجات المصرفية المختلفة ليشمل القرض الشخصي وقرض السيارة، والتمويل العقاري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغير ذلك من الشهادات الإدخارية ذات العائد التنافسي على مستوى الجهاز المصرفي.

وفي سياق أخر قال محمد بدير، إن بنك عوده ملتزم بدفع نفس المرتبات لموظفي البنك الأهلي اليوناني، وتعينهم على نفس درجاتهم الوظيفية، بعد إتمام صفقة شراءه للأهلي اليوناني.

وأـضاف أن بنك عوده ليس طرفا في هذا النزاع بين البنك الأهلي اليوناني وموظفيه، وأن مسئوليته ستكون مستقبلا بعد الانتهاء من تنفيذ الصفقة وشراء أصول البنك الأهلي اليوناني في مصر.

وكان بنكا عوده مصر أعلن في مايو الماضي، عن توقيع اتفاقية نهائية لشراء الفروع والعمليات المصرفية المملوكة للبنك الأهلي اليوناني، وتقديمها للبنك المركزي من أجل الحصول على موافقته لإتمام الصفقة.

ويطالب موظفو البنك الأهلي اليوناني بالحصول على حقوقهم المالية من البنك الأهلي اليوناني، قبل انتقالهم لبنك عوده.

وتمسكت النسبة الأكبر من الموظفين، الذين يتراوح عددهم بين 200 موظف و270 موظفا، بجميع مطالبهم المالية المتمثلة بصرف شهرين عن كل عام عمل، وكذلك صرف الزيادة السنوية عن آخر عامين، والتي لم يحصلوا عليها، رافضين مقترحات البنك اليوناني.