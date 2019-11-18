هالة السعيد عن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية: "إحنا مش بنعزل"

القاهرة- مصراوي:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه سيتم انتقاء الموظفين الذين سينقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت اليوم الاثنين خلال منتدى مستقبل الرخاء بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقدته الغرفة الأمريكية في القاهرة، أن كل وزارة ستجري لموظفيها المنتقلين اختبارات تخصصية ومقابلات شخصية، بحد أقصى آخر نهاية يناير المقبل.

وبحسب هالة السعيد فإن انتقاء الموظفين الذين سينقلون سيتم عبر اختبار قدرتهم على التعامل مع اﻷنظمة التكنولوجية الحديثة، وهذه الاختبارات ستكون مربوطة بالخريطة الصحية للموظفين.

وأضافت أن الحكومة تولي اهتمامًا بمجال التدريب عبر عقد شراكات مع كبري الجامعات العالمية.

وقالت وزيرة التخطيط عن عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة: "أحنا مش بنعزل.. والذهاب للعاصمة الإدارية هو فكر حكومي".

وتابعت: "الانتقال الحكومي للعاصمه الإدارية هو نقل فكر حكومي يعتمد على استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة وفكرا متطورا".

وبحسب هالة السعيد فإن المقرر انتقال 55 ألف موظف إلى العاصمة اﻹدارية الجديدة بحلول يونيو 2020، مشيرة إلى أن هذا العدد يمثل دواوين الوزارات والهيئات التابعة.