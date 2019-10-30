أسعار الذهب العالمية تستقر مع ترقب قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

القاهرة- وكالات:

تحرك الذهب داخل نطاق ضيق، اليوم الأربعاء، إذ يتوخى المستثمرون الحذر ترقبا لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم، بينما قدم ضعف الأسهم بعض الدعم، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0542 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1487.89 للأوقية.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1490.40 دولار للأوقية.

وبحسب أداة فيدواتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المستثمرون أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية للمرة الثالثة هذا العام.

وقدمت مخاوف من ركود وتباطؤ اقتصادي عالميين محتملين دعما للمعدن الأصفر.

وأظهرت بيانات، نشرت أمس الثلاثاء، أن ثقة المستهلكين الأمريكيين تراجعت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر الجاري.

وقال وانغ تاو المحلل الفني لدى رويترز، إن السعر الفوري للذهب قد يختبر مستوى الدعم عند سعر 1480 دولارا للأوقية، مع وجود فرصة جيدة بالنزول لما دون هذا المستوى.

والتراجع إلى المستوى المنخفض الذي بلغه في الأول من أكتوبر الجاري عند 1458.50 دولار.

ولم يطرأ تغير كبير على المعادن النفيسة الأخرى، إذ هبطت الفضة 0.1% عند 17.78 دولار للأوقية لتنزل لليوم الثالث على التوالي، واستقر البلاتين دون تغيير عند 919.63 دولار.

وزاد البلاديوم 0.4% إلى 1788.06 دولار للأوقية.