عامر: اختيار بنك استثمار محلي وآخر دولي مستشارين لبيع المصرف المتحد

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كتب- منال المصري:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن المركزي اختار بنكا استثماريا محليا وآخر دوليا كمستشارين لعملية بيع المصرف المتحد، ولكن الإعلان عن أسماء بنكي الاستثمار سيتم بعد موافقة السلطات المصرية.

وكان عامر قال على هامش مؤتمر سيملس شمال أفريقيا، في يونيو الماضي، إن البنك المركزي تلقى عروضًا جديدة من مؤسسات أجنبية لشراء المصرف المتحد، وإنه يتم حاليا دراسة العروض للبت فيها إلى جانب العرض المقدم من صندوق الاستثمار الأمريكي.

"اخترنا مستشارين للطرح، وهما بنك استثمار مصري ومعه بنك استثمار أجنبي.. وننتظر الحصول على الموافقات النهائية على هذه الأسماء من السلطات المصرية.. وأعتقد أن هذا سيتم خلال أسبوع"، بحسب ما قاله عامر.

وذكر عامر، اليوم خلال مؤتمر صحفي لمناقشة قانون البنوك الجديد، أن توقيت طرح بنك القاهرة في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية يرجع إلى اللجنة الحكومية المسؤولة عن عملية الطرح.

وكانت هيئة الرقابة المالية قررت مد المهلة الممنوحة للشركات المقيدة أوراقها المالية بالبورصة ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، ومنها بنك القاهرة، لمدة ستة أشهر جديدة تنتهي في 31 مارس 2020، بحسب بيان من الهيئة يوم الاثنين الماضي.

واشترط قرار الرقابة المالية أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2019، بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح، وموافقة إدارة البورصة عليها.

وكان طارق فايد رئيس بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، توقع في أغسطس الماضي، إتمام الطرح العام الأولى لأسهم البنك في البورصة بحلول نهاية عام 2019 أو مطلع 2020، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف فايد للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي وقتها عُقد بالقاهرة، أن مصرفه يخطط "لطرح 30 -40% من أسهم البنك بشكل مبدئي من خلال زيادة رأس المال وبيع حصة مملوكة للمستثمر الرئيسي، لازالت القيمة المستهدفة من الطرح بين 300-400 مليون دولار".