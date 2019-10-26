المصرية للاتصالات توقع بروتوكولًا مع لافيستا العقارية لتقديم خدمات الاتصالات بمشروعاتها

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة لافيستا للتطوير العقاري، بروتوكول تعاون لتقديم خدمات)كابلات الفايبر إلى المنزل) وخدمات الـ Triple Play )التليفون، والإنترنتIPTV) وأحدث خدمات الاتصالات المتكاملة داخل المشروعات المملوكة لشركة لافيستا.

ووقع البروتوكول، عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، ومحمد هادي العضو المنتدب لشركة لافيستا للتطوير العقاري، بحسب بيان اليوم السبت.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم باقة متنوعة من الخدمات المتطورة المتكاملة داخل جميع الوحدات السكنية والتجارية إلى جانب توفير خدمات الإنترنت بأقصى سرعة ممكنة وبجودة غير مسبوقة في باقة موحدة اعتمادًا على كابلات الألياف الضوئية.

وقال محمد هادي، العضو المنتدب لشركة لافيستا للتطوير العقاري، إن شركته تضع في مقدمة أولوياتها ضرورة توفير كل ما هو جديد ومبدع لعملائها في كافة المشروعات السكنية والسياحية، لذلك اختاروا التعاون مع المصرية للاتصالات الشركة الرائدة في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكون الشريك التكنولوجي في المشروعات لتوفير أحدث خدمات وحلول الاتصالات.