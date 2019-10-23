بوتين: روسيا شطبت ديونا بأكثر من 20 مليار دولار على دول أفريقية

القاهرة- وكالات:

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى (أفريقيا - روسيا) اليوم الأربعاء، بسوتشي، إن روسيا تتعاون في برنامج الغذاء العالمي، وأقرضت دولا كثيرة في أفريقيا، كما شطبت ديونا بقيمة أكثر من 20 مليار دولار على بعض الدول الأفريقية.

وأشاربوتن، إلى أن بلاده تنفذ مشاريع على المدى الطويل بها استثمارات كبيرة وخاصة تتعلق بالصحة، مثل غينيا التي يوجد بها معمل لدراسة الأمراض المزمنة والمستوطنة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح بوتين أن روسيا من أوائل الدول التي كافحت مرض الإيبولا، مشيرا إلى أن روسيا قامت ببناء أكثر من مئة مؤسسة عملية ومزارع كثيرة في أفريقيا، وهناك 17 ألف طالب إفريقي يتعلم على نفقة الدولة الروسية.

وأضاف بوتين، أنه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الروسية تم فتح وعلاج موضوعات كثيرة خاصة بالتعاون بين أفريقيا وروسيا في استخراج الموارد وفي التنمية الصحية وإقامة الشركات والمؤسسات المشتركة .