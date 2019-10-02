أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الوقود الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم أسعار الذهب هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة

أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

11:17 ص الأربعاء 02 أكتوبر 2019
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

سوق خضراوات

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.7 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.7 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 12 و18 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

البامية بين 15 و20 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.

التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

المانجو العويس 20 و27 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

الخبر التالى:

مطار القاهرة يستقبل أكبر طائرة ركاب في العالم على خطوط "طيران الإمارات" (صور)
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان