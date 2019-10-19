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"اتصال" تعلن الفائزين بمسابقة فني مبتكر لطلاب التعليم الفني

02:44 م السبت 19 أكتوبر 2019
"اتصال" تعلن الفائزين بمسابقة فني مبتكر لطلاب التعليم الفني

الفائزين بمسابقة "فني مبتكر"

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت منظمة اتصال عن الطلاب الفائزين فى مسابقة "فني مبتكر 2019" والتي تأتي ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن منظمة اتصال، يهدف المشروع إلى تطوير مهارات وخبرات طلاب التعليم الفني وتزويدهم بمهارات الابتكار وريادة الأعمال ومساعدتهم في تنفيذ مشروعاتهم وتحقيق أفكارهم المرتبطة بتخصصاتهم المهنية، وفي دعم الصورة الذهنية الإيجابية ونظرة المجتمع لطلاب وخريجي التعليم الفني.

جاء ذلك بحضور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، ريبيكا لاتوراس، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، جوزيف غانم، مدير مشروع القوى العاملة وتعزيز المهارات، ومحمد فوزى، نائب مدير المشروع، ومحمد شديد، الرئيس التنفيذي لمنظمة اتصال ومجمع الإبداع التكنولوجى.

وتم إعلان 9 مشروعات فائزة في المرحلة النهائية للمسابقة في 3 مجالات وهم التعليم الفندقي والزراعي، التعليم الصناعي، والتعليم في الطاقة الجديدة والمتجددة واللوجستيات وذلك بعد منافسة قوية ضمت 43 فكرة مشروع تم تأهيلهم للمرحلة ما قبل النهائية من 11 محافظة، وقد تقدم للمسابقة 2144 فكرة مشروع عند الإعلان عن المسابقة، وتم تصفيتهم على 4 مراحل واعتمدت معايير الاختيار على جودة الفكرة علمياً، قابليتها للتطبيق الصناعي، وأن يكون ذا جدوى اقتصادية.

ومن المقرر أن تمول الأكاديمية الفائزين من خلال المسابقة بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليون جنيه، اضافة إلى احتضان الثلاثة مشروعات الأولى في هذه المسابقة فى كل مسار من مسارات المسابقة من خلال برنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق".

مسابقة فني مبتكر 2019 التعليم الفني بروتوكول تعاون أكاديمية البحث العلمي

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