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    هبوط طفيف للبورصة مع نهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع

    03:00 م الخميس 17 أكتوبر 2019
    هبوط طفيف للبورصة مع نهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع

    البورصة المصرية

    كتب- مصطفى عيد:

    هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.02% مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 14206 نقاط.

    بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.61%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.53%.

    وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 12.8 مليون جنيه، و12.3 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بنحو 25 مليون جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 1.06% إلى مستوى 14209 نقاط.

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