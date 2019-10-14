مصراوي ينشر قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مراجعة أسعار الطاقة للمصانع (مستند)

كتب- عبدالقادر رمضان:

حصل مصراوي، على نسخة من قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة دائمة، برئاسة وزير الكهرباء، لمراجعة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية، كل 6 أشهر، بما يتماشى مع "المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في السوق المحلي".

ونص القرار على أن تشمل عضوية اللجنة كلًا من وزراء البترول، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ورؤساء هيئتي البترول والتنمية الصناعية، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وسمح القرار للجنة بالاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

ونص القرار على أن تعد اللجنة تقريرًا دوريًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وصدر القرار في الأول من أكتوبر 2019.



