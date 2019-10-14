  • عاجل:مباشر.. مصر 0-0 بتسوانا.. أول ظهور للبدري

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    محمد رمضان انتخابات تونس العدوان التركي سد النهضة الندوة التثقيفية تعيينات المعلمين طلعت زكريا أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس نصر أكتوبر

    مصراوي ينشر قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مراجعة أسعار الطاقة للمصانع (مستند)

    06:40 م الإثنين 14 أكتوبر 2019
    مصراوي ينشر قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مراجعة أسعار الطاقة للمصانع (مستند)

    مصانع - ارشيفية

    كتب- عبدالقادر رمضان:

    حصل مصراوي، على نسخة من قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة دائمة، برئاسة وزير الكهرباء، لمراجعة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية، كل 6 أشهر، بما يتماشى مع "المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في السوق المحلي".

    ونص القرار على أن تشمل عضوية اللجنة كلًا من وزراء البترول، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ورؤساء هيئتي البترول والتنمية الصناعية، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

    وسمح القرار للجنة بالاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

    ونص القرار على أن تعد اللجنة تقريرًا دوريًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

    وصدر القرار في الأول من أكتوبر 2019.


    1122

    أسعار الطاقة مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزارة البترول وزارة المالية وزارة التجارة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان