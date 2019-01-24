وزارة التخطيط: مصر في المركز 117 بمؤشر مدركات الفساد

القاهرة- مصراوي:

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة عنها هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، بالمؤتمر الذي نظمته كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، تحت عنوان "الجريمة المنظمة والتنمية المستدامة في ضوء استراتيجية 2030 آليات المواجهة، ومقترحات الحلول".

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الخميس، شارك في فعاليات المؤتمر ممثلون عن الأمم المتحدة، وممثلو وزارتي التعليم العالي، والاستثمار، والبنك الدولي، والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعدد من الشخصيات العامة.

واستعرضت هويدا بركات، خلال المؤتمر، دور وزارة التخطيط في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة والتحديثات التي تمت علي الرؤية، فضلاً عن مؤشر مدركات الفساد وما تضمنته الرؤية من محورالشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، ومحور آليات المتابعة والتقييم والبرنامج الحكومي وربطه بالأهداف الأممية.

وقالت هويدا بركات إن مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية يقيس مدركات الفساد في القطاع العام في 180 دولة، حيث يجمع بيانات من مؤشرات وتقييمات عن الفساد تصدرها 13 مؤسسة مختلفة مثل بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي، لجمع معلومات عن أبعاد مختلفة تتضمن الشفافية، ومدى وجود إجراءات للحد من الفساد في القطاع العام.

وأضافت بركات أن مصر حصلت على 32 درجة من أصل 100 درجة, مما وضعها في المرتبة الـ 117 بين 180 دولة لعام 2017 في مؤشر مدركات الفساد، حيث كلما اقتربت الدولة من درجة الصفر كلما كانت مدركات الفساد عالية في هذه الدولة.

وأشارت إلى اهتمام استراتيجية التنمية المستدامة بمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، وذلك باعتباره أحد المحاور التي تستهدف بشكل أساسي بالقضاء على الفساد.

وأوضحت هويدا بركات أن من أهم أهداف المحور تحسين وتطوير آليات التواصل بين الحكومة والمواطن، وتحديث البنية التشريعية للدولة، إلى جانب تطوير منظومة التخطيط والمتابعة، فضلاً عن مكافحة الفساد في أجهزة الدولة.

وحول البرنامج الحكومي وربطه بالأهداف الأممية، أوضحت بركات أن البرنامج يقوم على 5 مستهدفات رئيسية تتمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء المواطن المصري، إلى جانب التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، مع النهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن، حيث ترتبط 4 مستهدفات منها بالجريمة المنظمة والفساد.