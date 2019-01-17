ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها، خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، ليتراوح بين 21 و23 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 34 و44 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيهًا، وفقا لبيانات سوق العبور.

بينما تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 59 و65 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 275 و325 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.