الجمارك تعد قائمة بأسماء المتهربين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إن مصلحة الجمارك تعد حاليًا قائمة تضم بيانات وأسماء الشركات وكافة المتهربين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية سواء كانوا من الأشخاص الاعتبارية أو الأشخاص الطبيعة.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم وضع هذه الأسماء في الاعتبار مسبقًا قبل الخروج من المطارات أو الإفراج عن السلع من كافة المنافذ الجمركية مع مراعاة سرعة الخروج أو الإفراج بحيث لا تتأثر حركة التجارة تصديرًا واستيرادًا.

كما انتهت المصلحة من إعداد قاعدة بيانات تضم كافة المتعاملين استيرادًا وتصديرًا بجميع المنافذ على مستوى الجمهورية ويتم تحديثها بصفة دورية، بحسب البيان.

وتهدف المصلحة، من هذا الإجراء إلى تنفيذ ربط إلكتروني بين المنافذ، مما يسُهل التعامل في ظل وجود عدد من الأنظمة الجمركية المتعددة، والتي تُسهم بشكل فعال في سرعة نفاذ السلع والبضائع الواردة داخل السوق، ويقلل من زمن الإفراج الجمركي، وتقليل سعر السلع والبضائع الواردة داخل الأسواق، بما ينعكس على السعر النهائي للمستهلك.

وتصدر المصلحة، قائمة البيانات والمتعاملين ضمن خطة لإحكام الرقابة على كافة المنافذ الجمركية والحد من عمليات التهرب الجمركي، بحسب البيان.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى ردع ومنع أي محاولات جديدة للتهرب من سداد حق الدولة أو إدخال البضائع والسلع الممنوع استيرادها إلى مصر بطرق غير مشروعة.

وأوضحت الوزارة، أن أجهزة الفحص بالأشعة لعبت دورًا كبيرًا في حماية الأمن القومي لمصر من خلال ضبط العديد من حالات التهرب الجمركي مثل ضبط الأسلحة والبضائع غير المصرح بدخولها مصر، ودورها في الكشف عن أي مواد أو أصناف خطرة أو مُضرة بالشعب.

يذكر أن مصلحة الجمارك بصدد الانتهاء من خطة توفير التجهيزات والتقنيات الحديثة الأخرى المساعدة في منظومة حوكمة العمل من كاميرات المراقبة وأجهزة التتبع الإلكترونية ونظام الإقفال الذكي، وفقا للبيان.