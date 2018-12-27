قفزة باستثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية بالجنيه خلال أكتوبر

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي أن استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية سجلت زيادة بقيمة 82 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر، وهي زيادة شهرية قد تكون الأكبر في تاريخ استثمارات البنوك في هذه الأوراق.

ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي عن ديسمبر الجاري، سجلت استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية 1322.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 1240.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.

وتزامن ذلك مع تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال أكتوبر بنحو 24.3 مليار جنيه، لتسجل بنهاية أكتوبر 210.2 مليار جنيه مقابل 234.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وبحسب بيانات المركزي، بلغ إجمالي استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية بنهاية أكتوبر الماضي 1739.3 مليار جنيه مقابل 1662.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر بزيادة 77.1 مليار جنيه.

ووصل إجمالي استثمارات البنوك في الأوراق المالية بنهاية أكتوبر الماضي 1832.5 مليار جنيه مقابل 1755.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة 76.6 مليار جنيه.

وارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالعملة المحلية إلى 1383.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 1301.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر بزيادة 82.7 مليار جنيه.

بينما تراجعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالعملات الأجنبية إلى 448.6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 454.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر بانخفاض 6 مليارات جنيه.