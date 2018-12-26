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    البورصة ترتفع 1.3% بنهاية تعاملات اليوم

    03:09 م الأربعاء 26 ديسمبر 2018
    البورصة ترتفع 1.3% بنهاية تعاملات اليوم

    البورصة

    القاهرة – مصراوي:

    ارتفعت مؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات محلية.

    وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.3% إلى مستوى 12840 نقطة.

    وارتفع مؤشر EGX30 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.7%.

    وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين خلال تعاملات اليوم، صافي شراء بقيمة 3.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 2 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقيمة 1.8 مليون جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة، هبط خلال تعاملات الأمس بنسبة 0.89% إلى مستوى 12670.63نقطة.

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