البورصة ترتفع 1.3% بنهاية تعاملات اليوم

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت مؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات محلية.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.3% إلى مستوى 12840 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX30 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.7%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين خلال تعاملات اليوم، صافي شراء بقيمة 3.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 2 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقيمة 1.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة، هبط خلال تعاملات الأمس بنسبة 0.89% إلى مستوى 12670.63نقطة.