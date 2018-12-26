الدولار يتراجع في بنكين مع بداية تعاملات الأربعاء

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، بينما انخفض سعره في بنكي العربي الأفريقي وكريدي أجريكول، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، فيما استقر في 7 بنوك عاملة في مصر، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الأمس.

ورفع بنك الإسكندرية، سعر الدولار إلى 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، مقابل 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي قرشًا واحدًا، إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، مقابل 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول إلى 17.86 جنيه للشراء و 17.96 جنيه للبيع، مقابل 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الدولار مستقرًا في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي أبو ظبي الإسلامي والتجاري الدولي عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.