المركزي: البنوك ضخت 18.7 مليار جنيه بمبادرة التمويل العقاري في نهاية نوفمبر

كتبت-منال المصري:

أظهرت بيانات للبنك المركزي، حصل عليها مصراوي، أن البنوك ضخت تمويلات بقيمة 18.7 مليار جنيه في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وبحسب البيانات فإن شريحة محدودي الدخل تستحوذ على أغلب التمويلات المقدمة من المبادرة.

وكان البنك المركزي أطلق مبادرة للتمويل العقاري في 2015 بفائدة مدعمة لتمويل 3 شرائح وهم شريحة محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% إلى 7% متناقصة ويتم تحديدها حسب راتب العميل، وشريحة ومتوسطي الدخل بفائدة 8% متناقصة وفوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% متناقصة.

وكان البنك المركزي أعلن في تقرير الاستقرار المالي لعام 2017 الذي تم نشره علي موقع البنك المركزي قبل نهاية سبتمبر الماضي إن البنوك ضخت تمويلات بقيمة 14.5 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري، لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بنهاية يونيو 2018.

وتدل هذه البيانات أن البنوك ضخت تمويلات بقيمة 4.2 مليار جنيه من أول يوليو الماضي حتي نهاية نوفمبر الماضي .

وتنص المبادرة على أن لايتجاوز ثمن الوحدة لشريحة محدودي الدخل عن 500 ألف جنيه ولاتتجاوز ثمن الوحدة لفوق متوسطي الدخل عن 950 ألف جنيه وذلك بهدف إعطاء أولوية للشرائح الأولى بالمبادرة.