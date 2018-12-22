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325 جنيهًا للجمبري و160 جنيهًا للسبيط.. أسعار الأسماك بسوق الجملة اليوم

10:59 ص السبت 22 ديسمبر 2018
325 جنيهًا للجمبري و160 جنيهًا للسبيط.. أسعار الأسماك بسوق الجملة اليوم

أرشيفية

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار بعض الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق العبور، مقارنة بأسعار الأمس.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بقى سعر كيلو سمك البلطي اليوم ثابتا عند سعر الأمس، ليتراوح بين 21.75 و 23.75 جنيه.

واستقر سعر كيلو السمك البوري اليوم بين 34 و 40 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو الكابوريا خلال الأسبوع الماضي ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيهًا، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيهًا، وهو سعر الأمس.

وثبت سعر المكرونة السويسي خلال الأسبوع ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا للكيلو، وكيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيهًا، وكيلو البلطي الفليه ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، وهي نفس أسعار الأمس في سوق العبور.

 

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