"بريكست" والليرة التركية يهبطان بأرباح شركة العرفة للملابس خلال 9 أشهر

كتب- محمد علاء الدين:

دفعت مناقشات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والأزمة الاقتصادية في تركيا، أرباح شركة العرفة القابضة المتخصصة في تصنيع وبيع الملابس الجاهزة والغزل النسيج، للتراجع خلال الفترة 9 أشهر.

وقالت الشركة في بيان أرسلته للبورصة اليوم الثلاثاء إن صافي أرباحها تراجع إلى 1.5 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي لها مقابل 4 ملايين دولار، في الفترة المثيلة من العام الماضي.

ويبدأ العام المالي في الشركة من بداية فبراير وحتى نهاية يناير من كل عام.

وأرجعت الشركة في البيان تراجع الأرباح إلى تأثر أعمال التجزئة في المملكة المتحدة بسبب حالة عدم الاستقرار في السوق الإنجليزي بعد التصويت بخروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وما ترتب عليه من تراجع القوة الشرائية لدى الكثير من العملاء واعتماد المستهلكين على التسوق الإلكتروني بشكل كبير.

كما تأثر الذراع الصناعي للمجموعة بهبوط قيمة الليرة التركي لأدنى مستوى له خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري بأكثر من 50% ما أثر بالسلب على عملاء الشركة بالسوق التركي من حيث عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية والتشغيلية.

وتعمل العرفة للاستثمار فى مجال صناعة وتجارة الملابس الجاهزة، وتسيطر على 15% تقريبا من سوق الملابس الرسمية في المملكة المتحدة من خلال المجموعة الإنجليزية "بيرد"، والتي تعمل من خلال 235 متجرا هناك.

كذلك تأثرت أعمال الشركة بمصر نتيجة الانكماش في مبيعات أسواق التجزئة بالسوق المصري خلال الربع الثالث.

وتمتلك شركة العرفة للاستثمارات بالسوق المحلي العلامة التجارية "كونكريت" والتي تعد من أكبر متاجر التجزئة لملابس الرجال الفاخرة وملابس الأطفال.

وخلال 9 أشهر الأولى من العام سيطر قطاع الملابس "الفورمال" على الحصة الأكبر من مبيعات التجزئة للشركة بتحقيقه مبيعات بلغت 158.2 مليون دولار العام الجاري، مقابل 159.3 مليون دولار للفترة المثيلة من العام الماضي.

وحقق قطاع الملابس "الكاجوال" نموًا ملحوظًا في المبيعات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتقفز المبيعات إلى 14.5 مليون دولار العام الجاري مقابل 9.5 مليون دولار في الفترة المثيلة من 2017.

وبحسب الشركة ارتفعت مبيعات الملابس الفاخرة خلال الأشهر التسع الأولى للعام الجاري لتصل الى 44.4 مليون دولار مقابل 41.7 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

ورغم زيادة المبيعات في هذه القطاعات إلا أن مبيعات المجموعة لم ترتفع سوى 2.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتحقق مبيعات بقيمة 174.2 مليون دولار مقابل 169.8 مليون دولار في الفترة المثيلة من العام الماضي.

وقالت الشركة مع تراجع صافي أرباحها في أسواقها الرئيسية وجهت اهتمامها للسوق الأمريكي، للتعاقد مع عدد من كبار العلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية مثل peerless و Brooks BrotherS، وذلك بهدف تنويع الأسواق التصديرية.

وتوقعت الشركة أن تنعكس هذه الخطوة إيجابيًا على نتائج الأعمال خلال العام المقبل.