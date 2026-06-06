ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طالب بمحافظة الفيوم، بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يؤدي حركات استعراضية بدراجة نارية على أحد الطرق السريعة، معرضا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر قائد دراجة نارية أثناء قيامه بحركات استعراضية خطرة على الطريق، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص الواقعة.

وبإجراء التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما جرى تحديد وضبط قائدها، وهو طالب يقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بقصد اللهو، كما اعترف بقيامه بتغيير لون الدراجة النارية عقب علمه بتداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة منه لتجنب ضبطه.

وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.