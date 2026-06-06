كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر قائد سيارة ملاكي من قيام سائق سيارة أجرة "ميكروباص" بالاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها، ومحاولة التعدي عليه بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

بلاغ من قائد سيارة ملاكي ضد سائق ميكروباص بالزقازيق

وأوضحت الوزارة، أنه بتاريخ 3 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة أول الزقازيق بلاغًا من قائد سيارة ملاكي، مقيم بدائرة مركز ههيا، يتضرر فيه من سائق ميكروباص لقيامه بالاصطدام بسيارته أثناء سيرهما بدائرة القسم.

وأضافت أن المشكو في حقه حاول التعدي على قائد السيارة الملاكي بعد اعتراضه على الواقعة، ما أسفر عن حدوث مشادة بين الطرفين.

ضبط السائق المتهم والتحفظ على السيارة الميكروباص

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو وقائدها، وتبين أنه سائق لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد، وتم التحفظ على السيارة الميكروباص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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