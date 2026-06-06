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تواصل محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة رجل أعمال وشريك في ملكية مدرسة "هابي لاند" بمنطقة بشتيل، لاتهامه بهتك عرض عدد من التلاميذ داخل المدرسة.

بدء محاكمة رجل أعمال في قضية هتك عرض تلاميذ بمدرسة هابي لاند

وخلال الجلسة، استعرضت النيابة العامة ما وصفته بالأدلة والقرائن والشهادات التي تدعم الاتهامات الموجهة للمتهم، مطالبة بتوقيع العقوبة المقررة قانونًا حال ثبوت الاتهامات.

وأكد ممثل النيابة أن أوراق القضية تضمنت أدلة قولية وفنية متسقة مع أقوال المجني عليهم والشهود، بما يدعم رواية وقوع الاعتداءات داخل المؤسسة التعليمية.

النيابة: أدلة وشهادات تثبت استغلال المتهم لموقعه داخل المدرسة

وأوضحت النيابة أن التحقيقات شملت أقوال أطفال وأولياء أمورهم، الذين أكدوا أن المتهم استغل صفته الإدارية للتقرب من التلاميذ والانفراد بهم داخل المدرسة.

وأضافت أن شهادة إحدى المدرسات كشفت ملاحظتها لتكرار تعامل المتهم المباشر مع الأطفال الصغار رغم أن دوره إداري وليس تعليميًا.

شهادات أولياء الأمور ومدرسة تكشف تفاصيل الوقائع

وأشارت النيابة إلى أن بعض الشهادات والتحريات تضمنت اتهامات بوقائع تمس السلامة الجسدية للأطفال، مؤكدة أن تلك الأقوال جاءت مدعومة بقرائن أخرى ضمن أوراق القضية.

التحريات: المتهم شريك بملكية المدرسة وتردد عليها بصفة دائمة

كما كشفت التحقيقات أن المتهم شريك في ملكية المدرسة وكان يتردد عليها بصفة مستمرة، فيما أيدت التحريات أنه ارتكب وقائع مشابهة بحق أطفال آخرين.

وأضافت النيابة أن التحريات وأقوال الشهود تضمنت اتهامات مباشرة للمتهم بارتكاب أفعال تمس سلامة الأطفال، مشيرة إلى أن تلك الأقوال دعمتها قرائن وشهادات أخرى واردة بملف الدعوى.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم عقب تداول مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتم إحالته إلى جهات التحقيق المختصة ثم للمحاكمة.

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