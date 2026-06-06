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انتقاما من طليقته .. صياد يحطم شقة الزوجية بعد حكم تمكين بكفر الشيخ - فيديو

كتب : علاء عمران

04:22 م 06/06/2026

صياد يحطم شقة الزوجية

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر أحد المواقع الإخبارية، تضمن تضرر سيدة من قيام طليقها بتحطيم شقة الزوجية عقب صدور حكم قضائي بتمكينها من المسكن بمحافظة كفر الشيخ.

بدأت تفاصيل الواقعة بعدما تداول أحد المواقع الإخبارية مقطع فيديو ظهرت خلاله سيدة تتضرر من طليقها، متهمة إياه بتحطيم مسكن الزوجية عقب صدور حكم قضائي بتمكينها من الإقامة فيه.

وبالفحص، تبين وجود خلافات زوجية سابقة بين الشاكية، وهي ربة منزل، وطليقها الذي يعمل صيادا، ويقيمان بدائرة مركز شرطة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وكشفت التحريات أن المحكمة أصدرت حكما بتمكين السيدة من الشقة محل النزاع باعتبارها حاضنة لابنتها. إلا أنها فوجئت، عند توجهها لاستلام الشقة وتنفيذ القرار، بقيام طليقها بخلع الأبواب وتحطيم محتويات الشقة بالكامل، في محاولة لمنعها من الاستفادة منها أو الإقامة داخلها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أن له معلومات جنائية سابقة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات القائمة بينه وبين طليقته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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حكم تمكين شقة الزوجية تحطيم شقة خلافات أسرية كفر الشيخ

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