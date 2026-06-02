وصل الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، إلى محافظة أسيوط اليوم الثلاثاء، على رأس وفد من الأزهر الشريف، لتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث أبنوب، وزيارة المصابين، وذلك نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

استقبال رسمي لوفد الأزهر في أسيوط

وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إلى جانب عدد كبير من قيادات ورجال الأزهر بمحافظة أسيوط، في مشهد عكس حجم التضامن مع الضحايا وأسرهم.

تحركات برلمانية لاحتواء أزمة أبنوب

وفي السياق ذاته، كشف النائب اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، عن تحركات مكثفة ومستمرة تهدف إلى احتواء تداعيات الحادث المؤسف الذي شهدته مدينة أبنوب، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين نتيجة إطلاق نار عشوائي استهدف عددًا من المواطنين.

لقاء شيخ الأزهر لطلب التدخل

وتوجه وفد رفيع المستوى ضم النائب عصام العمدة، والمستشار علاء عمار رئيس الاستئناف، والعمدة عبدالله نايل، ومحمود بدير إلى محافظة الأقصر، حيث التقوا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في منزله، مطالبين بتدخله العاجل لاحتواء الأزمة وتشكيل لجنة متخصصة لإنهاء الخصومة بين أسر الضحايا وعائلة "سليم".

تشكيل لجنة صلح عليا في حادث أبنوب

واستجاب شيخ الأزهر بشكل فوري لطلبات الوفد، حيث أصدر توجيهاته بتكليف الدكتور عباس شومان بتشكيل ورئاسة لجنة صلح عليا، تتولى العمل على احتواء آثار الأزمة والسعي لتحقيق المصالحة المجتمعية وإعادة الهدوء إلى مركز أبنوب.

جهود ميدانية سابقة لتهدئة الأوضاع

وأوضح النائب عصام العمدة أن هذه الجهود تأتي استكمالًا لجولات ميدانية سابقة أجراها بين العائلات المتضررة، برفقة اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية السابق، في إطار مساعٍ لتهدئة التوترات واحتواء الموقف.

تأكيد على وحدة النسيج المجتمعي

وأكد العمدة أن الحادث يعد تصرفًا فرديًا لا يعكس طبيعة العلاقات المتينة والمصاهرات الممتدة بين أهالي أبنوب وبني محمديات، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة النسيج المجتمعي بالمحافظة.

جهود لاحتواء تداعيات حادث أبنوب

شهد مركز أبنوب بمحافظة أسيوط خلال شهر مايو 2026 واقعة إطلاق نار عشوائي أثارت حالة من الحزن والقلق بين الأهالي، بعدما أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك السريع لاحتواء الموقف ومنع تفاقم التداعيات.

عقب الحادث، بدأت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالتنسيق مع القيادات الشعبية والدينية تنفيذ إجراءات تهدف إلى الحفاظ على السلم المجتمعي وتهدئة الأوضاع داخل المركز، مع متابعة تطورات الموقف بشكل مستمر.

