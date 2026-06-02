شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارات المتخصصة، حملات موسعة على مدار 24 ساعة لضبط الأسواق ومواجهة الجرائم التي تمس الاقتصاد القومي وقوت المواطنين، وأسفرت الجهود عن تحقيق ضربات موجعة لتجار العملة ومافيا الدقيق المدعم.

سقوط تجار النقد الأجنبي بـ 3 ملايين جنيه

في ملف مجابهة السوق السوداء، نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي، وبلغت القيمة المالية للمضبوطات قرابة 3 ملايين جنيه، وجاءت هذه الضربات لإحباط محاولات المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد.

ضبط 8 أطنان دقيق بلدي مدعم بحوزة مخابز سياحية

وعلى صعيد الرقابة التموينية، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها المكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب بأسعار الخبز؛ وأسفرت الجهود عن ضبط نحو 8 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم داخل عدد من المخابز السياحية الحرة والمدعمة، كانت مجهزة للبيع بأزيد من السعر المقرر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في هذه القضايا.